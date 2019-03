Jim Rogers über ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel nicht enttäuscht

Photo : KBS News

Der berühmte Investor Jim Rogers ist nach eigenen Angaben nicht davon enttäuscht, dass beim zweiten Gipfel zwischen Nordkorea und den USA keine Einigung unterzeichnet werden konnte.Es stelle nur eine Verzögerung dar, sagte Rogers in einem Interview mit KBS World Radio am Mittwoch hinsichtlich einer verfehlten Einigung über die Denuklearisierung. Er interessiere sich weiter für den wirtschaftlichen Wert Nordkoreas.Rogers erwartete, dass sich Gespräche zwischen Nordkorea und den USA fortsetzen könnten, weil die Akteure in Bezug auf die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel wie China dies wünschten. Eine Öffnung Nordkoreas würde mit seinen guten Arbeitskräften, reichen Bodenschätzen und dem Eisenbahnnetz auch Südkorea enormen Nutzen bringen.Rogers ging davon aus, dass Süd- und Nordkorea binnen 20 Jahren wiedervereinigt würden. Die koreanische Halbinsel werde bald das attraktivste Investitionsziel in der Welt werden, hieß es.Zu Medienberichten vom letzten Monat, nach denen er nach Nordkorea eingeladen worden sei, hieß es, dass er bisher keine Einladung erhalten habe. Zugleich erklärte er sich bereit, jederzeit Nordkorea zu besuchen.