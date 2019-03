Innerkoreanisches Behörde für Kulturerbe gründet Organe für innerkoreanischen Austausch

Die südkoreanische Behörde für Kulturerbe hat für den Schutz der Kulturgüter in Nordkorea und die diesbezügliche Kooperation sowie die Belebung innerkoreanischer Kulturgüterprojekte zwei Organe gegründet.



Wie die Behörde mitteilte, sei eine vorläufige Organisation für innerkoreanische Projekte für den Kulturgüteraustausch ins Leben gerufen worden. Die vom Vizechef der Behörde geleitete Organisation wird in ein Team für Austausch und Kooperation und ein weiteres Team für Untersuchung und Forschung eingeteilt.



Sie wird an Gesetzen und Bestimmungen für die Unterstützung des innerkoreanischen Kulturgüteraustauschs arbeiten und innerkoreanische Projekte wie die gemeinsame Ausgrabung der Palaststätte Manwoldae besprechen und vorantreiben.



Zugleich wurde ein Politikforum zum Kulturerbe Süd- und Nordkoreas ins Leben gerufen. Daran beteiligten sich über 50 Experten für Kulturgüter. Das Forum wird in jedem Quartal ein Thema wie die innerkoreanische Kooperation für die Bewahrung der demilitarisierten Zone wählen, Sitzungen abhalten und die Ergebnisse bekannt geben.