Kommunikationssatellit für Südkoreas Militär wird voraussichtlich im November gestartet

Photo : KBS News

Ein Kommunikationssatellit exklusiv für das südkoreanische Militär wird voraussichtlich binnen Jahresfrist ins All geschossen.Es handelt sich um einen Satelliten, den die US-Rüstungsfirma Lockheed Martin im Gegenzug für die Beschaffung von Kampfjets vom Typ F-35A der südkoreanischen Regierung versprochen hatte.Lockheed Martin habe beschlossen, sein Versprechen für die Lieferung eines militärischen Kommunikationssatelliten umzusetzen, teilte die südkoreanische Behörde für Wehrbeschaffung mit. Der Satellit werde im November in den USA abgeschossen.Wie verlautete, werde der Satellitenstart auf einer US-Luftwaffenbasis in Florida erfolgen.Derzeit sei der Kommunikationssatellit für zivile und militärische Zwecke „ANASIS“ in Betrieb. Sollte der von Lockheed Martin angebotene Satellit gestartet werden, werde er ausschließlich für die Streitkräfte genutzt, sagte ein Beamter der Behörde.