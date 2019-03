Südkorea liegt beim Frauenanteil im Parlament deutlich unter Weltdurchschnitt

Photo : KBS News

Der Frauenanteil im südkoreanischen Parlament unterschreitet den Weltdurchschnitt deutlich.Mit Stand von Januar sind 17,1 Prozent der Abgeordneten in Südkorea weiblich, steht in einem Bericht, den die Interparlamentarische Union am Mittwoch (Ortszeit) im Vorfeld des Weltfrauentags veröffentlichte. Der Weltdurchschnitt liegt bei 24,3 Prozent.Südkorea rangiert somit auf Platz 121 unter 193 untersuchten Staaten.Der Frauenanteil im südkoreanischen Parlament nahm von 16,3 Prozent im Januar 2016 zu. Die Zahl der Parlamentarierinnen nahm nur um zwei auf 51 Personen zu.Den größten Frauenanteil verzeichnet Ruanda mit 61,3 Prozent, gefolgt von Kuba mit 53,2 Prozent und Bolivien mit 53,1 Prozent.Unter den G7-Ländern ist Frankreich mit 39,7 Prozent Spitzenreiter. Das Land kam auf Platz 16.