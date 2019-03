Wirtschaft Börse schließt schwächer

Südkoreas Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,45 Prozent auf 2.165,79 Zähler.



Grund für die eingetrübte Stimmung der Anleger waren Sorgen über einen Abschwung der Weltwirtschaft und den Handelsstreit zwischen den USA und China.



Während die Investoren einen Fortschritt bei der Handelseinigung zwischen den USA und China erwarteten, hätten die Sorgen über einen Abschwung der Weltwirtschaft den Appetit der Anleger verringert, sagte Kim Yu-kyum von Cape Investment & Securities.



Der Technologieindex Kosdaq verlor 1,32 Prozent auf 736,83 Punkte.



Am Devisenmarkt wurde die Landeswährung Won zum Handelsende zu 1.129 Won gehandelt, nach 1.128,8 Won am Mittwoch.