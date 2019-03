Innerkoreanisches Südkorea nimmt Importeur von nordkoreanischer Kohle fest

Der südkoreanische Zoll hat einen Importeur von Kohle aus Nordkorea festgenommen.



Die Zollbehörde in Busan nahm den Mann fest, weil er im Jahr 2017 und im letzten Jahr Kohle aus Nordkorea einführte, die er als Importe aus China und Vietnam deklariert hatte. Zwei Mitarbeiter des Importeurs wurden ebenfalls von den Ermittlern erfasst.



Im Mai 2017 gelangten durch die Gruppe 5.000 Tonnen Anthrazit im Wert von 700 Millionen Won oder 619.000 Dollar nach Südkorea. Gegenüber den Behörden in Pohang wurde angegeben, dass es sich um Kohle chinesischen Ursprungs handele.



Auch im Juni des Vorjahres wurde der Zoll am Hafen von Pohang getäuscht, indem angegeben wurde, dass 8.200 Tonnen Anthrazit aus Vietnam stammten, obwohl der Rohstoff aus Nordkorea kam.



Nach Angaben der Zollbehörden hatten die Händler von besonders großen Gewinnmargen profitieren wollen, da der Preis für nordkoreanische Kohle als Folge der internationalen Sanktionen eingebrochen war. Die im August 2017 verabschiedete Resolution 2371 des Weltsicherheitsrats verbietet Nordkorea den Export von Kohle und Mineralien.