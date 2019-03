Staatsanwältin für Start der #MeToo-Kampagne in Südkorea geehrt

Photo : YONHAP News

Eine Staatsanwältin, die den Start der #MeToo-Kampagne in Südkorea ermöglicht hat, ist zur Frauenaktivistin des Jahres gewählt worden.Die Koreanische Vereinigte Frauen-Vereinigung ehrte Seo Ji-hyun dafür, das erste Wasser aus der Pumpe geholt zu haben. Sie hatte über sexuelle Belästigung und Benachteiligung durch Kollegen berichtet und war damit eine Vorkämpferin der #MeToo-Bewegung in Südkorea.Auch Kim Bok-dong, eine jüngst verstorbene ehemalige Trostfrau, wurde geehrt. Sie haben mit ihren Aussagen in der ganzen Welt über Sexsklaverei durch Japan im Zweiten Weltkrieg einen wichtigen Beitrag zur Frauenrechtsbewegung in Südkorea geleistet.Ein Sonderpreis ging an die rund 300.000 Frauen, die sich Straßenprotesten gegen illegales Filmen angeschlossen hatten.