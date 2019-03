Nordkoreas Raketenstartgelände in Dongchang-ri offenbar wieder normal in Betrieb

Photo : YONHAP News

Das Raketenstartgelände im nordkoreanischen Dongchang-ri ist nach neuen Satellitenaufnahmen anscheinend wieder normal in Betrieb.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North veröffentlichte am Donnerstag weitere Satellitenbilder der Umgebung des Raketenstartgeländes.Auf einem Bild vom 6. März sind keine Kräne mehr zu sehen, die auf einer Aufnahme vom 2. März in der Nähe der Startrampe beobachtet worden waren. Trümmerteile auf der Startrampe sind beseitigt worden. In der Nähe des Stützturms für die Startrampe parken mehrere Fahrzeuge.Am vertikalen Antriebsprüfstand wurde ein Schutzdach hinzugefügt. Es gibt Spuren für den Wiederaufbau der oberen Struktur.Die US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) schrieb, dass wichtige Teile der Raketenstartrampe und des Antriebsprüfstands weiter wiederaufgebaut würden. Das heißt, dass sie de facto in den normalen Betriebszustand zurückversetzt wurden.Victor Cha, Korean Chair am CSIS, ging davon aus, dass die jüngsten Aktivitäten auf dem Raketenstartgelände eine Botschaft an US-Präsident Donald Trump bezüglich der Situation nach dem Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi seien.Die Wiederaufbauaktivitäten in Dongchang-ri zeigten, wie schnell Nordkorea die Maßnahmen zur Denuklearisierung rückgängig machen könne, schrieb das CSIS in einem Bericht.Demnach scheint die Auffassung überzeugend zu sein, dass diese Aktivitäten Nordkoreas eine Druckausübung gegenüber den USA nach dem ergebnislosen Gipfel in Hanoi darstellten.