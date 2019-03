Trump enttäuscht über Wiederaufbau von Raketenanlage in Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat sich nach Berichten über den Wiederaufbau einer Raketenanlage in Nordkorea enttäuscht gezeigt.Er sei leicht enttäuscht, sagte Trump am Donnerstag bei seinem Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš im Weißen Haus.Reporter hatten ihn gefragt, ob er angesichts Berichten über den Wiederaufbau der Satellitenstartanlage Sohae bestürzt sei.Trump sagte den Reportern weiter, er werde ihnen in rund einem Jahr Bescheid geben. Diese Bemerkung erläuterte er jedoch nicht weiter.Am Mittwoch hatte Trump gesagt, es sei noch zu früh, um beurteilen zu können, ob die Berichte über den Wiederaufbau der Anlage zutreffend seien. Doch wäre er von Machthaber Kim Jong-un enttäuscht, sollten die Berichte wahr sein.Die US-Website 38 North und die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) hatten diese Woche über Anzeichen für Bauarbeiten in Sohae berichtet.