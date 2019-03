USA laut Südkoreas Atomunterhändler zu Fortsetzung von Dialog mit Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Die USA sind laut dem südkoreanischen Atomunterhändler dazu bereit, Gespräche mit Nordkorea fortzusetzen.Das sei die Position der USA, sagte Lee Do-hoon, der Sondergesandte für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel im Außenministerium, nach seiner Ankunft am Flughafen Incheon am Freitag Reportern. Die Einschätzung der USA, dass der Gipfel in Hanoi produktiv und konstruktiv gewesen sei, bleibe unverändert, hieß es.Lee war am Dienstag nach Washington gereist, um mit der US-Seite über die Einschätzungen zu den Ergebnissen des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels in der Vorwoche und künftige Maßnahmen zu sprechen.Lee kam am Mittwoch (Ortszeit) mit Stephen Biegun, dem Sondergesandten für Nordkorea im US-Außenministerium, zusammen.In der Pressemitteilung des Seouler Außenministeriums zu dem Treffen wurde der Ausdruck „endgültige und vollständig verifizierte Denuklearisierung Nordkoreas“ (FFVD) anders als in der US-Pressemitteilung nicht verwendet. Dazu äußerte Lee, dass die FFVD eine Grundvoraussetzung sei.Lee sagte außerdem, dass er keine Botschaft der USA erhalten habe, die Nordkorea übermittelt werden soll.