Präsident Moon befiehlt Kooperation bei Ermittlungen wegen ausstehender Gehälter in Indonesien

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat seinem Stab aufgetragen, mit indonesischen Behörden bei den Ermittlungen zu ausstehenden Gehältern eines koreanischen Unternehmers in Indonesien aktiv zu kooperieren.Eine entsprechende Anweisung habe der Präsident seinem Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten, Cho Kuk, erteilt, teilte Moons Vizesprecherin Ko Min-jung am Donnerstag vor der Presse mit.Moon habe gesagt, dass in Südostasien tätige koreanische Unternehmen lokalen Arbeitnehmern keinen Schaden verursachen sollten. Die von Vertrauen und Kooperation geprägten Beziehungen mit den beteiligten Ländern sollten nicht beeinträchtigt werden, hieß es.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit will das Volumen der ausstehenden Löhne und Schäden zügig ermitteln und untersuchen, ob es ähnliche Fälle gibt.Die Nationale Polizeibehörde wird ermitteln, sobald sie von indonesischen Behörden oder der diplomatischen Vertretung Südkoreas Daten zu dem Fall erhalten hat.Das Justiziministerium will auf der Grundlage eines bilateralen Vertrags über die Auslieferung von Straftätern und die Kooperation in der Strafjustiz mit Indonesien zusammenzuarbeiten.Der Chef einer in Indonesien produzierenden Nähfirma mit Nachnamen Kim hatte den lokalen Mitarbeitern ihre Löhne in Höhe von 90 Milliarden Rupiah oder 7,2 Milliarden Won nicht gezahlt, bevor er im letzten Oktober plötzlich untertauchte.