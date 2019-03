Galaxy S10 kommt heute in 70 Ländern auf den Markt

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat am Freitag die Smartphone-Modelle seiner Galaxy S10-Serie in etwa 70 Ländern auf den Markt gebracht.Samsung will die Serie bis Ende März in insgesamt 130 Staaten auf den Markt gebracht haben.In Südkorea wurden ab 4. März Vorbestellungen entgegen genommen. Am ersten Tag wurden etwa 180.000 Einheiten des Galaxy S10 vorbestellt, das sind 1,2 mal mehr verglichen mit dem Vorgängermodell S9.In der Branche wird erwartet, dass dieses Jahr über 40 Millionen Einheiten der Galaxy S10-Serie verkauft würden.