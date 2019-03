Innerkoreanisches Südkorea informiert Nordkorea über Zusammensetzung von Team für Bergung von Gebeinen

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat Nordkorea mitgeteilt, ein Team für die geplante gemeinsame Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen in der demilitarisierten Zone zusammengesetzt zu haben.



Das Ressort habe Nordkorea am Mittwoch darüber informiert. Jedoch stehe eine Mitteilung Nordkoreas noch aus, seinerseits ein Team zusammengesetzt zu haben, sagte ein Beamter am Freitag.



Beide Koreas hatten in ihrer Militärübereinkunft vom 19. September letzten Jahres vereinbart, für die gemeinsame Bergung der Gebeine von im Koreakrieg Gefallenen in der DMZ ein Team für eine gemeinsame Untersuchung und Führung vor Ort aus jeweils fünf Personen im Rang von Obersten zu bilden und ein Bergungsteam aus jeweils 80 bis 100 Personen zusammenzusetzen.



Ursprünglich war vereinbart worden, bis Ende Februar die Bergungsgruppe zusammenzusetzen und die Mitgliederlisten auszutauschen.



Die gemeinsame Bergung soll der Einigung zufolge im April beginnen.