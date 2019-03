Präsident Moon wechselt sieben Minister aus

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Freitag sieben Minister ausgewechselt.Chin Young, ein Abgeordneter der Minjoo-Partei Koreas, wurde zum neuen Minister für Inneres und Sicherheit nominiert. Chin war der erste Minister für Gesundheit und Wohlfahrt in der Park Geun-hye-Regierung gewesen.Die Regierungsabgeordnete Park Young-sun soll die Leitung des Ministeriums für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups übernehmen.Zum Kandidaten für den Ministerposten für Kultur, Sport und Tourismus wurde Professor Park Yang-woo an der Chung-Ang Universität bestimmt. Er hatte zur Zeit der Roh Moo-hyun-Regierung als Vizekulturminister gedient. Kim Yeon-chul, der Präsident des Koreanischen Instituts für Nationale Vereinigung, soll neuer Vereinigungsminister werden.Choi Jeong-ho, der frühere stellvertretende Gouverneur der Provinz Nord-Jeolla, wurde zum Minister für Land, Infrastruktur und Transport nominiert. Cho Dong-ho, ein Professor am Koreanischen Fortschrittsinstitut für Wissenschaft und Technologie (KAIST), wurde zum Minister für Wissenschaft und IKT designiert. Professor Moon Seong-hyeok an der World Maritime University soll neuer Minister für Ozeane und Fischerei werden.Das ist die größte Kabinettsumbildung seit dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung. Zuvor hatte Moon im vergangenen August fünf Minister ausgewechselt.