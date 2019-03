Seoul will Neustart von Industriekomplex Kaesong im Rahmen der UN-Sanktionen überprüfen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt will eine Wiederaufnahme des Betriebs des innerkoreanischen Industriekomplexes Kaesong innerhalb des Rahmens der UN-Sanktionen überprüfen und auch mit den USA konsultieren.Diese Position teilte ein leitender Beamter des Präsidialamtes am Freitag Reportern mit. Es bestehe die Notwendigkeit, innerhalb des Rahmens der vorhandenen internationalen Sanktionen wie solche der Vereinten Nationen vorsichtig mit den USA zu diskutieren.Es sei auch notwendig, Nordkorea die Sachlage so zu erläutern, dass es sich vorstellen könne, welche Vorteile im Falle der Denuklearisierung zu erwarten seien.Südkorea kooperiere eng mit den USA für das Ziel einer vollständigen Denuklearisierung und teile dieses Ziel. Deshalb sei eine zügige Fortsetzung des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA notwendig, hieß es.US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Vorsitzender Kim Jong-un vertrauten Präsident Moon Jae-in. Daher habe Südkorea seine eigene Rolle. Südkorea verstehe die Botschaft der USA und werde diese Nordkorea gut erläutern, hieß es weiter.Nach weiteren Angaben will Präsident Moon bei seinen Besuchen in Brunei, Malaysia und Kambodscha in der kommenden Woche die Unterstützung deren Staats- und Regierungschefs für Südkoreas Politik zur koreanischen Halbinsel erneut bestätigen lassen und die Grundlage für die künftige Kooperation verstärken.Moon werde erläutern, dass eine zügige Fortsetzung des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA erforderlich sei, hieß es.