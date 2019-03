Südkorea und USA unterzeichnen Abkommen über Aufteilung der Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA unterzeichnen am Freitag ihr neues Sonderabkommen über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea.Laut einem Vertreter des südkoreanischen Außenministeriums werden Außenministerin Kang Kyung-wha und der US-Botschafter Harry Harris das Abkommen um 16.10 Uhr am Sitz des Ministeriums in Seoul unterschreiben.Beide Länder hatten das für ein Jahr gültige Abkommen am 10. Februar paraphiert. Demnach soll Südkorea dieses Jahr eine Billion und 38,9 Milliarden Won (914 Millionen Dollar) für die Stationierung der US-Truppen zahlen, damit 8,2 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.Nach der Unterzeichnung durch beide Seiten muss noch eine parlamentarische Zustimmung eingeholt werden, damit das Abkommen in Kraft tritt. Wie verlautete, strebe die Regierung das Inkrafttreten im April an.