Börse schließt deutlich schwächer

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag deutlich schwächer geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 1,31 Prozent auf 2.137,44 Zähler. Es war der tiefste Stand seit dem 23. Januar.Neue Sorgen über das Wirtschaftswachstum schienen die Stimmung eingetrübt zu haben. Gleichzeitig gebe es keine sichtbaren Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.Der technologielastige KOSDAQ-Index 0,12 Prozent auf 735, 97 Punkte.Die Landeswährung Won verlor gegenüber dem US-Dollar an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsschluss zu 1.136,2 Won gehandelt, nach 1.129 Won am Donnerstag.