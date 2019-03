Konservative Bürgergruppen verurteilen bei Kundgebung Amtsenthebung von Park Geun-hye

Photo : YONHAP News

Konservative Bürgergruppen haben bei einer Kundgebung in Seoul die Amtsenthebung der früheren Präsidentin Park Geun-hye verurteilt.Die Teilnehmer forderten am Sonntag bei der Versammlung vor dem Seouler Bahnhof in der Stadtmitte anlässlich des zweiten Jahrestags von Parks Amtsenthebung deren Freilassung aus dem Gefängnis.Anschließend zogen die Teilnehmer in Richtung der U-Bahn-Station Anguk nahe dem Verfassungsgericht. Dieses hatte vor zwei Jahren die Amtsenthebung wegen Parks Verwicklung in einen Korruptionsskandal besiegelt.Auch an anderen Orten in der Hauptstadt hatten sich Anhänger der Ex-Präsidentin versammelt, um ihrem Ärger über die Amtsenthebung Luft zu verschaffen.Die Polizei hatte ihre Sicherheitsvorkehrungen in der Stadtmitte verschärft und mehrere Straßen abgesperrt.