Präsident Moon startet Besuche in drei ASEAN-Ländern

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Vorabend in Brunei, der ersten Station seiner Besuche in drei Mitgliedsländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, eingetroffen.Es ist der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Staatspräsidenten in Brunei seit 19 Jahren.Am Montag ist eine Begrüßungszeremonie geplant, die Sultan Hassanal Bolkiah veranstaltet. Anschließend findet ein Gipfelgespräch statt.Brunei unterhält auch mit Nordkorea diplomatische Beziehungen. Daher wird erwartet, dass Moon beim Spitzentreffen neben der Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Brunei auch die jüngste Situation auf der koreanischen Halbinsel zur Sprache bringen und um die Kooperation bitten wird.Am Montagnachmittag wird Moon die Baustelle für die Temburong-Brücke besuchen, die ein südkoreanisches Unternehmen baut.Die erste Auslandsreise des Präsidenten in diesem Jahr soll dazu dienen, die Zusammenarbeit mit den drei ASEAN-Ländern zu verstärken, dadurch die Triebkraft für die Neue Südpolitik zu fördern und sich die Unterstützung für die Friedenspolitik auf der koreanischen Halbinsel zu sichern.