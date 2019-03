Kommentare von Parteien zwei Jahre nach Amtsenthebung von Ex-Präsidentin Park

Photo : KBS News

Am Sonntag vor zwei Jahren hat der Oberste Gerichtshof die Amtsenthebung von Ex-Präsidentin Park Geun-hye beschlossen.Aus diesem Anlass brachte der Chef der konservativen Freiheitspartei Koreas (LKP), Hwang Kyo-ahn, erneut Parks Begnadigung zur Sprache. Die LKP kritisierte in einer offiziellen Stellungnahme, dass der Präsident und die Minjoo-Partei Koreas die Amtsenthebung nur dafür nutzten, Salz in die Wunden der Bürger zu streuen.Die Regierungspartei kritisierte die LKP angesichts der wiederholten Forderung nach einer Begnadigung Parks. Die LKP habe die Amtsenthebung abgeleugnet und bringe nun sogar eine Begnadigung von Ex-Präsidentin Park zur Sprache, sagte der Sprecher Hong Ik-pyo. Er forderte zugleich Bemühungen, um die Aufgaben, die der Skandal wegen Parks Machtmissbrauchs hinterlassen habe, zu bewältigen.Die Gerechtigkeitspartei äußerte, dass die von der LKP-Führung erwähnte Begnadigung eine Ableugnung der Kerzenlichtdemonstrationen und die Erklärung darstelle, dass die Partei wieder eine Pro-Park-Partei sein wolle.Die Bareunmirae-Partei und die Partei für Demokratie und Frieden teilten zwar mit, dass sie über die Wichtigkeit der Demokratie und Verfassungswerte nachsinnen. Sie drückten zugleich ihre Enttäuschung über die Moon Jae-in-Regierung aus.Ein Sprecher der Bareunmirae-Partei warf der Regierung Elitismus vor und forderte sie auf, selber die Verfassung zu schützen. Die politischen Kreise und die Regierung hätten in den letzten zwei Jahren nicht den Erwartungen entsprochen, hieß es aus der Partei für Demokratie und Frieden.