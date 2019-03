Nordkoreas Machthaber erscheint erstmals nach Rückkehr aus Vietnam in Öffentlichkeit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist erstmals nach seiner Rückkehr aus Vietnam in der Öffentlichkeit erschienen.Er besuchte am Sonntag die Technische Universität Kim Chaek, um bei der Wahl der 14. Obersten Volksversammlung seine Stimme abzugeben.Kim sagte dem Präsidenten der Universität, der selbst für ein Abgeordnetenmandat kandidiert, dass er für die Ausbildung von Akademikern in den Naturwissenschaften und den Wirtschaftsaufbau eine Rolle spielen sollte.Bei der Parlamentswahl vor fünf Jahren hatte Kim nach seiner Stimmabgabe gefordert, die revolutionäre Militärkraft zu verstärken und weiter zu entwickeln.Es wird davon ausgegangen, dass Kim den auf den sozialistischen Wirtschaftsaufbau gerichteten Kurs bekräftigte, während er vor fünf Jahren die nukleare Militärkraft betont hatte.