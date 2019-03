10.000 Fans von BTS versammeln sich in Seouler Stadtmitte

Photo : KBS News

Ein großes Fantreffen der K-Pop-Gruppe BTS hat in der Stadtmitte Seouls stattgefunden, ohne dass die BTS-Mitglieder selbst auftraten.Am Sonntag fand auf dem Seoul-Platz vor dem Rathaus in der Hauptstadt eine kostenlose Veranstaltung der Fans von BTS statt. Obwohl die populäre Gruppe nicht selbst auftrat, kamen 10.000 Fans zur Veranstaltung „Run Army in Action“. „Army“ ist die Bezeichnung für BTS-Fans.Die Versammlung wurde im Rahmen der im Februar gestarteten Quizveranstaltung „Armypedia“ abgehalten. Die versammelten Fans verfolgten eine Aufführung von BTS auf einem riesengroßen Bildschirm und lösten Quizfragen dazu.BTS-Fans planen am 23. März eine weitere ähnliche Veranstaltung im Westen Seouls.