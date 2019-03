Nordkorea wählte neues Parlament

Photo : YONHAP News

In Nordkorea hat die Wahl zur 14. Obersten Volksversammlung stattgefunden.Die Stimmabgabe erfolgte von 9 bis 18 Uhr am Sonntag. Alle über 17-Jährigen stimmten für oder gegen den Einheitskandidaten in ihrem Wahlkreis.Die Oberste Volksversammlung ist nach Nordkoreas Verfassung das höchste Hoheitsorgan und verfügt über die gesetzgebende Gewalt.Die Wahl am Sonntag war die zweite Parlamentswahl seit der Machtübernahme von Kim Jong-un. Bei der Wahl zur 13. Obersten Volksversammlung hatte Kim im Wahlkreis Berg Paektu erfolgreich kandidiert. Es ist nicht bekannt, ob er auch bei der gestrigen Wahl als Kandidat angetreten war.Bei der Wahl der 13. Legislaturperiode vor fünf Jahren waren 687 Abgeordnete gewählt worden. 55 Prozent der Delegierten der 12. Legislaturperiode waren ausgewechselt worden. Damals hatte die Wahlbeteiligung 99,97 Prozent betragen. 100 Prozent der abgegebenen Stimmen waren auf die zur Wahl stehenden Kandidaten entfallen.