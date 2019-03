Internationales Zeitung: Nordkorea produzierte seit erstem Gipfel mit USA sechs Atomsprengköpfe

Nordkorea hat nach dem ersten Gipfel mit den USA im Juni letzten Jahres offenbar sechs Atomsprengköpfe hergestellt.



Das schrieb die US-Tageszeitung "The New York Times" am Sonntag und beruft sich auf Angaben der US-Geheimdienste.



Geheimdienstbeamte gingen davon aus, dass Nordkorea ausreichend Uran und Plutonium für die Herstellung eines halben Dutzend Nuklearsprengköpfe in der Zeit zwischen den Gipfeltreffen in Singapur und Hanoi gewonnen habe.



Die Geheimdienste hätten US-Präsident Donald Trump über ihre Erkenntnisse informiert. Dieser spiele die Berichte in der Öffentlichkeit aber herunter, um die Verhandlungen mit Nordkorea nicht zu gefährden.



Weiter schrieb die Zeitung, dass Nordkorea bedeutende Teile seiner Raketenanlage Dongchang-ri und der Nuklearanlage in Punggye-ri aufrechterhalte.