UN-Sicherheitsrat genehmigt Sanktionsausnahme wegen Videotreffen getrennter Familien in Koreas

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat wegen Videotreffen von getrennten Familien in Süd- und Nordkorea eine Ausnahme von den Sanktionen gewährt.Laut einer diplomatischen Quelle genehmigte das dem Sicherheitsrat unterstehende Komitee für Nordkorea-Sanktionen am Freitag (Ortszeit) einen Antrag der südkoreanischen Regierung für die Lieferung von für Videotreffen erforderlichen Geräten an Nordkorea.Wie verlautete, habe sich keines der 15 Mitgliedsländer des Weltsicherheitsrats gegen den Antrag auf eine Sanktionsausnahme ausgesprochen.Laut Informationen will Südkorea Geräte und Materialien für Videotreffen wie Kameras an Nordkorea liefern. Die vorhandenen Anlagen in Seoul und Pjöngjang wurden seit 2007 nicht mehr genutzt, daher müssen sie einer Wartung unterzogen werden.