Seoul: Diskussionen über US-Sanktionen wegen Videotreffen getrennter Familien in Endphase

Laut dem Vereinigungsministerium werden derzeit abschließende Diskussionen über die Sanktionen der USA gegen Nordkorea im Zusammenhang mit Videotreffen zwischen getrennten Familien in Süd- und Nordkorea durchgeführt.Das sagte der Sprecher des Ministeriums, Baik Tae-hyun, am Montag vor der Presse. Sollten die betreffenden Verfahren abgeschlossen sein, werde Südkorea nach Diskussionen mit Nordkorea Folgeverfahren einleiten.Der UN-Sicherheitsrat hatte zuvor eine Sanktionsausnahme für die Lieferung von Geräten für Videotreffen an Nordkorea gewährt.Baik sagte jedoch, man könne nicht im Voraus sagen, wann Südkorea Diskussionen mit Nordkorea über die Angelegenheit aufnehmen werde. Mit Rücksicht auf die Dringlichkeit der Frage der getrennten Familien wolle das Ressort möglichst alle Maßnahmen, die intern möglich seien, ergreifen.Süd- und Nordkorea hatten von 2005 bis 2007 insgesamt sieben Videotreffen getrennter Familien veranstaltet, bei denen 3.748 Menschen zusammengeführt worden waren. Da seit 2007 kein Videotreffen mehr stattfand, müssen die Anlagen repariert und verbessert werden.