Seoul spricht nach Flugzeugabsturz in Äthiopien Beileid aus

Photo : YONHAP News

Nach dem verheerenden Flugzeugabsturz in Äthiopien hat das südkoreanische Außenministerium Beileid ausgesprochen.Südkorea übermittele der Regierung und den Bürgern Äthiopiens seinen tiefen Trost und seine Anteilnahme, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers am Montag. Südkoreas Beileid gelte auch den Regierungen und Bürgern von 34 Ländern, darunter Kenia und Kanada, aus denen ausländische Passagiere an Bord stammten.Man wünsche, dass alle Hinterbliebenen und die Bürger Äthiopiens den Schock und die Trauer wegen des Unglücks schnell überwinden könnten, hieß es weiter.Eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines war am Sonntag nach dem Start in Addis Abeba nahe der Stadt Bishoftu, etwa 62 Kilometer südöstlich der äthiopischen Hauptstadt, abgestürzt. Alle 149 Passagiere und acht Crewmitglieder starben. Die Todesopfer kamen aus 35 Staaten.