Präsident Moon beginnt Staatsbesuch in Brunei

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat einen Staatsbesuch in Brunei begonnen.Er wurde mit einer Feier im Istana-Nurul-Iman-Palast, der Residenz des herrschenden Sultans von Brunei, begrüßt. Im Anschluss gab es ein gesellschaftliches Beisammensein und das Spitzengespräch mit dem Sultan Hassanal Bolkiah.Moon war am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch in Brunei eingetroffen. Nach Angaben des Präsidalamtes in Seoul besucht Moon den Kleinstaat als erstes südkoreanisches Staatsoberhaupt seit 19 Jahren.Der Gastgeber brachte seine Unterstützung für Moons Neue Südpolitik zum Ausdruck. Südkorea will demnach die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen mit den zehn Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN ausbauen. Auch Brunei ist ASEAN-Mitglied.Der Monarch stellte fest, dass die Freundschaftsbeziehungen sich in den 35 Jahren seit der Beziehungsaufnahme nicht nur auf den Gebieten Energie und Infrastruktur, sondern auch im Kultur- und Personenaustausch vertieft hätten. Das teilte das südkoreanische Präsidialamt in einer Presseerklärung mit.Moon befindet sich auf einer Südostasienreise, die ihn im Anschluss noch nach Malaysia und Kambodscha führen wird. Auch diese beiden Staaten sind Mitglied im ASEAN.