Kospi beendet sechstägige Verlustserie

Der südkoreanische Aktienindex Kospi hat seine sechstägige Verlustserie beendet.Schnäppchenjäger verhalfen dem Hauptindex zum Wochenauftakt zu einem Plus von 0,03 Prozent auf 2.138,1 Zähler.Insgesamt blieben die Anleger aber über das Wirtschaftswachstum besorgt, der Kospi bewege sich ohne klare Richtung, sagte Kim Ye-eun von IBK Securities.Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte letzte Woche ihre Prognose für die Weltwirtschaft für dieses und kommendes Jahr erneut gesenkt. Sie begründete dies mit Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, die auf die Stimmung drückten.Die technologielastige Kosdaq-Börse konnte ebenfalls zulegen, und zwar um 0,42 Prozent auf 739,09 Punkte.Die Landeswährung konnte gegenüber dem Dollar an Wert zulegen. Am Devisenmarkt wurde ein Dollar bei Handelsende zu 1.133,7 Won gehandelt, nach 1.136,2 Won am vergangenen Freitag.