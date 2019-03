Südkoreas Militär beobachtet Anzeichen für Betrieb anderer Nuklearanlagen in Nordkorea

Photo : KBS News

Südkoreas Militär hat Anzeichen für den Betrieb weiterer Nuklearanlagen in Nordkorea neben dem Atomkomplex in Yongbyon beobachtet.Mehrere Quellen sagten, dass die Militärbehörden Aktivitäten für den Wiederaufbau der Raketenstartrampe in Dongchang-ri verfolgten. Die Behörden gingen davon aus, dass an Nuklearanlagen außer solchen in Yongbyon eine Urananreicherung stattfinde.Die zusätzlichen Anlagen neben Yongbyon seien nicht auf eine bestimmte Region begrenzt und bezögen sich auf das gesamte Arsenal der Massenvernichtungswaffen, sagten die Quellen weiter. Damit wurde angedeutet, dass in Nordkorea gleichzeitig an mehreren Orten solche Aktivitäten zu beobachten sind.Es wurde zum ersten Mal bekannt, dass das südkoreanische Militär Aktivitäten für den Betrieb von Atomanlagen in anderen Regionen neben Yongbyon und der Raketenstartrampe beobachtet habe und mit Aufmerksamkeit verfolge.Es könne jedoch noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es Anzeichen gebe, dass Nordkorea tatsächlich eine Rakete starten wolle, hieß es weiter.