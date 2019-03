Nationales Ministerium leitet dringende Inspektion nach Absturz von Boeing 737 ein

Das südkoreanische Transportministerium hat dringende Sicherheitsinspektionen von Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX 8 eingeleitet.



Anlass ist der Absturz einer Passagiermaschine des selben Typs in Äthiopien am Sonntag.



Das Ministerium schickte am Montag vier Inspektoren zur Fluggesellschaft Eastar Jet, die über B737 MAX 8-Maschinen verfügt. Sollten Mängel oder Probleme entdeckt werden, könnte die Einstellung des Betriebs der Flugzeuge angeordnet werden, hieß es.



Die Inspektoren nahmen die Wartung und den Einsatz der Flugzeuge unter die Lupe. Unter anderem wurde laut Informationen die Anleitung zum horizontalen Stabilisator intensiv kontrolliert.



Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX 8-Maschine von Lion Air im vergangenen Oktober forderte die US-Bundesluftfahrtbehörde die Fluggesellschaften auf, die Anleitungen zum horizontalen Stabilisator zu verbessern. Grund war die Gefahr eines Sturzfluges und eines Absturzes wegen eines Sensorfehlers im Stabilisator.



Eastar Jet führte im vergangenen Dezember als erste Fluggesellschaft in Südkorea zwei Boeing 737 MAX 8-Maschinen ein und setzt sie auf kurzen Auslandsstrecken wie nach Japan, Bangkok und Vietnam ein.



Weitere Fluggesellschaften wie Korean Air und T´way Air haben vor, dieses Jahr etwa 30 Maschinen dieses Typs einzuführen. Jeju Air will nächstes Jahr 50 Einheiten in Dienst stellen.