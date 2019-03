Politik Parlamentarischer Ausschuss beschließt Gesetzesänderung für Bekämpfung von Feinstaub-Problem

Ein Ausschuss der Nationalversammlung hat am Montag eine Gesetzesänderung beschlossen, damit das Feinstaub-Problem besser bekämpft werden kann.



Die Änderung, mit der auf staatlicher Ebene stärkere Maßnahmen für eine bessere Luftqualität ermöglicht werden sollen, wurde einstimmig verabschiedet.



Der Ausschuss will die Änderung gemeinsam mit drei ähnlichen Gesetzesvorschlägen im Plenum zur Abstimmung bringen.



Der Minister für Inneres und Sicherheit Kim Boo-kyum begrüßte die Verabschiedung der Vorlage. Er versprach, zügig Maßnahmen für den Schutz der Öffentlichkeit vor gesundheitsschädlichen Stoffen in der Luft einzuleiten.



In der Vorwoche hatten drei Verhandlungsgruppen des Parlaments, darunter der regierenden Minjoo-Partei und der oppositionellen Freiheitspartei Koreas, die Verabschiedung von Gesetzen zum Feinstaub-Problem in der Vollversammlung am Mittwoch beschlossen.