US-Sondergesandter: Diplomatie gegenüber Nordkorea am Leben - jedoch Beobachtung der Raketenstartanlage Dongchang-ri

Nach Angaben des US-Sondergesandten für Nordkorea Stephen Biegun ist die Diplomatie gegenüber Nordkorea trotz des gescheiterten Gipfels am Leben.Gleichzeitig würden die Aktivitäten an der Raketenstartanlage Dongchang-ri beobachtet.Das sagte der Diplomat am Montag auf einer Nuklearkonferenz, die von der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace in Washington organisiert wurde.Biegun sagte auf der Konferenz, er wisse nicht, welche Botschaft Nordkorea auszusenden versuche. Doch habe Washington laut und deutlich die Botschaft von Präsident Donald Trump übermittelt, dass ein nordkoreanischer Raketentest nicht produktiv wäre.Die USA würden sich nicht auf eine schrittweise Denuklearisierung einlassen. Pjöngjang müsse vollständig der Beseitigung von Massenvernichtungswaffen zustimmen.Der Gesandte sagte weiter, dass er nicht an einen Terminkalender gebunden sei, doch die Trump-Regierung wolle die Denuklearisierung bis zum Ende von Trumps Amtszeit im Januar 2021 erreichen.Die USA seien auch nach dem Scheitern des Hanoi-Gipfels für Gespräche mit Nordkorea offen. Die Diplomatie sei noch am Leben und beide Seiten hielten engen Kontakt.