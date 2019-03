UN-Bericht: Nordkorea unterwandert Sanktionen mit Öl-, Kohle- und Waffengeschäften

Photo : KBS News

Nordkorea unterwandert laut einem Bericht der Vereinten Nationen Sanktionen.Die Einfuhren von Ölprodukten würden zunehmen, während Nordkorea gleichzeitig die Ausfuhren von Kohle und Waffen steigere. Auch werde eine steigende Zahl von Cyberattacken auf ausländische Banken registriert.Das schrieb die US-Tageszeitung "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf einen Bericht von internationalen Experten für den Weltsicherheitsrat. Der Expertenbericht werde voraussichtlich diese Woche veröffentlicht.Nordkorea habe ein Loch in das Netz aus UN-Sanktionen geschlagen, mit dem Druck auf Pjöngjang wegen seiner Waffenprogramme ausgeübt werden sollte. Doch habe Nordkorea die Ölimporte durch illegale Schiff-zu-Schiff-Transfers gesteigert.Weiter heiße es in dem Bericht, dass Nordkorea Kleinwaffen und andere militärische Ausrüstung an die von Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen sowie Kämpfer in Libyen und Sudan verkaufe.Der Ausschuss sei außerdem zu der Einschätzung gelangt, dass Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm intakt bleibe. Auch habe das Regime versucht, Ausrüstung für die Urananreicherung zu kaufen.