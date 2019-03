US-Streitkräfte übermitteln Plan für Verwaltung von THAAD-Standort

Photo : YONHAP News

Die US-Streitkräfte in Korea (USFK) haben einen Plan für die Verwaltung und Wartung des Standorts von Raketen des Abwehrsystems THAAD in Südkorea übermittelt.Damit wurde der Weg freigemacht, um die bereits lange überfällige Umweltprüfung auf dem Grundstück durchzuführen.Südkoreas Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, dass mit den USA zurzeit Arbeitsgespräche über die Details des Plans geführt würden. Dieser sei laut Berichten Mitte Februar vorgelegt worden.Die südkoreanische Regierung hatte bereits eine Umweltprüfung in geringem Umfang durchgeführt, als im März 2017 Raketen des Systems Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in Seongju in der Provinz Nord-Gyeongsang stationiert worden waren.Vier Monate später beschloss das Ministerium auf Anweisung der Regierung von Staatspräsident Moon Jae-in eine vollständige Überprüfung der Einflüsse von THAAD auf die Umwelt.Eine solche Umweltprüfung ist die Voraussetzung für die komplette Stationierung des THAAD-Systems. Sie verzögerte sich, weil die US-Streitkräfte die Veröffentlichung eines Management-Plans für die Anlage verzögerten.