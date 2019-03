Nordkoreas Medien betonen vollständige Denuklearisierung als unveränderte Position

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben am Dienstag gleichzeitig die Position für eine vollständige Denuklearisierung bekräftigt.Das Propagandamedium „Uriminzokkiri“ schrieb, es sei die feste Position Nordkoreas, den Forderungen des neuen Jahrhunderts entsprechende neue Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA aufzubauen, ein dauerhaftes und stabiles Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel zu errichten und in Richtung einer vollständigen Denuklearisierung zu gehen.Zum zweiten Nordkorea-USA-Gipfel im Februar hieß es, beide Seiten hätten vereinbart, auch künftig engen Kontakt zu halten und produktive Gespräche für die Lösung der beim Gipfel in Hanoi besprochenen Probleme fortzusetzen.Ein weiteres Propagandamedium „North Korea Today“ veröffentlichte einen Beitrag mit demselben Inhalt.Die Wochenzeitung „Tongil Sinbo“ schätzte am Montag den zweiten Nordkorea-USA-Gipfel hoch ein. Beide Staatschefs hätten ein neues Treffen versprochen, als sie sich voneinander verabschiedet hätten.Es ist das erste Mal, dass Nordkoreas Medien nach dem ergebnislosen Gipfel in Hanoi die Position für eine vollständige Denuklearisierung bekräftigten. Beobachter vermuten, dass Nordkorea seine Position weitgehend festgelegt habe. Hinter den Medienberichten wird auch eine indirekte Botschaft Nordkoreas vermutet, dass es keine Handlungen unternehmen wolle, die zu einer abrupten Verschlechterung der Situation führen würden.Zugleich wurde angedeutet, dass Nordkorea nicht einfach seine Position aufgeben will, die Denuklearisierung durch schrittweise und gleichzeitige Handlungen zu erreichen.„Tongil Sinbo“ verwies am Montag auf den von Nordkorea unterbreiteten Vorschlag, dass es den Atomkomplex in Yongbyon abbaut und die USA im Gegenzug einige Sanktionen aufheben sollten. Das sei die realistischste und großzügigste Denuklearisierungsmaßnahme gemäß dem Vertrauensaufbau zwischen beiden Ländern und dem Prinzip einer schrittweisen Lösung, hieß es.