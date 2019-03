Südkoreas Säbelfechter gewinnen erneut Mannschaftsgold beim Weltcup

Photo : YONHAP News

Südkoreas Säbelfechter haben zum zweiten Mal in der Saison bei einem Weltcup des Internationalen Fechterbundes (FIE) Mannschaftsgold gewonnen.Die Nationalmannschaft bestehend aus Gu Bon-gil, Oh Sang-uk, Ha Han-sol und Kim Jun-ho setzte sich im Finale am Sonntag (Ortszeit) im italienischen Padua mit 45:28 gegen Iran durch.Die Mannschaft hatte beim ersten Weltcup der Saison im November in Algier Mannschaftsgold gewonnen. Mit dem Sieg in Padua wurde Südkorea Mannschaftssieger bei zwei der bisher drei Weltcup-Turniere der Saison.Mit 424 Punkten verteidigte Südkoreas Säbel-Mannschaft ihre Spitzenposition in der Weltrangliste.Beim Grand Prix der Degenfechter in Budapest gewann die Südkoreanerin Kang Young-mi Einzel-Silber. Ihre Landsmännin Choi In-jeong holte die Bronzemedaille.