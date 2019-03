Nordkorea begrenzt Zahl der Einreisenden wegen rapider Zunahme ausländischer Touristen

Photo : YONHAP News

Nordkorea will laut einem Zeitungsbericht ab 18. März die Zahl der ausländischen Einreisenden auf 1.000 Personen am Tag begrenzen.Das berichtete die chinesische Staatszeitung „Global Times“ am Dienstag unter Berufung auf eine über Nordkorea gut informierte Quelle. Nordkoreas Tourismusbehörden hätten viele chinesische Reisebüros aufgefordert, die Zahl der chinesischen Einreisenden zu begrenzen.Die nordkoreanische Regierung gab jedoch die Entscheidung bisher nicht offiziell bekannt.Grund für die Maßnahme ist die rapide Zunahme der Zahl der ausländischen Touristen seit dem ersten Nordkorea-USA-Gipfel im vergangenen Juni. Im letzten Juli und August reisten im Tagesdurchschnitt 1.800 Ausländer nach Nordkorea, was die Aufnahmekapazität des Landes übertrifft.Laut einer Quelle besuchen jedes Jahr etwa 100.000 Ausländer Nordkorea. 80 Prozent von ihnen seien aus China gekommen.Nordkoreas Entscheidung wurde trotz des dringenden Bedarfs an Devisen getroffen. Als Grund wird vermutet, dass nur wenige Hotels und Fahrzeuge für Ausländer zur Verfügung stehen. Nordkorea verdient mit der Tourismusindustrie schätzungsweise 44 Millionen Dollar im Jahr.