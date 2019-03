Ministerium will Vorbereitungen für Neustart von Kaesong Industriepark und Geumgang-Touren treffen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium will dieses Jahr angesichts einer eventuellen Wiederinbetriebnahme des innerkoreanischen Industrieparks Kaesong und einer Wiederaufnahme von Touren ins Gebirge Geumgang im Rahmen der Sanktionen gegen Nordkorea Vorbereitungen treffen.Entsprechende Pläne legte Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung bei der Berichterstattung über die Arbeit des Ressorts 2019 vor der Öffentlichkeit am Dienstag in Seoul vor. Die Regierung wolle dieses Jahr durch eine nachhaltige Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen eine feste Grundlage für die friedliche Koexistenz und den gemeinsamen Wohlstand schaffen.Als wichtige Aufgaben hierfür wurden der innerkoreanische Dialog für Friedensschaffung und die Schaffung einer Grundlage für die Bildung einer innerkoreanischen Gemeinschaft genannt. Auch wurden Bemühungen um die substanzielle Lösung humanitärer Fragen und die Schaffung einer Grundlage für eine nachhaltige Nordkorea-Politik genannt.Bezüglich der wirtschaftlichen Kooperation betonte Chun, vorsorglich Vorbereitungen im Rahmen der internationalen Nordkorea-Sanktionen zu treffen, um sich auf die Wiederaufnahme von Projekten wie die Industriezone Kaesong vorzubereiten. Das Ressort wolle auch weitere innerkoreanische Kooperationsprojekte wie die Eisenbahn- und Straßenverbindungen voranbringen.Als wichtige Aufgabe auf humanitärem Gebiet wurde die vielfältige Gestaltung von Treffen getrennter Familien genannt. Durch den Wiederaufbau und die Eröffnung des Treffpunkts am Gebirge Geumgang würden ständige Treffen angestrebt. Durch Rotkreuzgespräche wolle der Süden erreichen, dass Videotreffen und der Austausch von Videobriefen regelmäßig erfolgen, hieß es.Für eine Problemlösung betreffend südkoreanische Kriegsgefangene, Entführte und Inhaftierte in Nordkorea will das Ministerium alle Dialogkanäle nutzen und eng mit Nordkorea kommunizieren.Weiter hieß es, dass das Ressort durch innerkoreanische Gespräche den Nordkorea-USA-Dialog in Schwung bringen und einen Tugendkreislauf zwischen den innerkoreanischen Beziehungen und der Denuklearisierung verstärken wolle.