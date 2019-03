Präsident Moon in Malaysia eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Dienstag in Malaysia, der zweiten Station seiner Besuche in drei Mitgliedsländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, eingetroffen.Moon wird am Dienstagnachmittag einer Ausstellung zu Hallyu und Halal beiwohnen, bei der 23 Unternehmen Contents im Zusammenhang mit der koreanischen Welle ausstellen. Anschließend ist ein Dinner mit koreanischen Einwohnern geplant.Moon wird am Mittwoch an einer offiziellen Begrüßungszeremonie teilnehmen, die König Abdullah Shah veranstaltet. Im Anschluss daran wird er mit Premierminister Mahatir bin Mohamad zu einem Spitzentreffen zusammenkommen, um über die Verstärkung der Kooperation in Spitzentechnologiebereichen wie IKT zu diskutieren.Beide werden Absichtserklärungen unterzeichnen und gemeinsam vor der Presse die Gesprächsergebnisse erläutern.