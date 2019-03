UN-Bericht: Nordkorea erhält trotz Sanktionen Atomprogramm aufrecht

Photo : KBS News

Laut den Ergebnissen einer Untersuchung durch UN-Experten hat Nordkorea trotz der UN-Sanktionen sein Atomprogramm aufrechterhalten und versucht, im Geheimen Geräte für die Urananreicherung zu beschaffen.Einen entsprechenden Bericht würden Experten des für Nordkorea-Sanktionen zuständigen Komitees des UN-Sicherheitsrats diese Woche dem Sicherheitsrat einreichen, schrieb die US-Zeitung „Wall Street Journal“ am Sonntag (Ortszeit).Darin steht, dass Nordkorea das Netz aus UN-Sanktionen umgehe und die Importe von Ölprodukten sowie die Kohleexporte steigere. Nordkorea nutze Schiff-zu-Schiff-Transfers und schwäche somit die Effektivität der UN-Sanktionen deutlich.Nach weiteren Angaben hält Nordkorea dank eines Schlupflochs im Netz der Sanktionen sein Atomwaffenentwicklungsprogramm aufrecht und versuchte im Geheimen Zentrifugen für Anlagen zur Urananreicherung zu kaufen.Weiter hieß es, dass Nordkorea angesichts möglicher militärischer Maßnahmen der USA Raketenanlagen an mehreren Orten, darunter der Flughafen Sunan in Pjöngjang, verteilt habe.Auch wurde offenbart, dass nordkoreanische Hacker letztes Jahr in Computersystemen einer chilenischen und einer indischen Bank eingedrungen waren und jeweils über zehn Milliarden Won gestohlen hatten. Nordkorea greife zu Cyberattacken und Kryptowährungsdiebstählen, um sich Finanzmittel zu beschaffen, hieß es.