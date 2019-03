Börse in Seoul schließt fester

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Dienstag fester geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,89 Prozent auf 2.157,18 Zähler. Hintergrund waren die gestiegene Hoffnung auf Stimulusmaßnahmen in China und gute Daten zum US-Einzelhandel.Gewinne von US-Technologieaktionen und verbesserte Prognosen von Analysten hätten den Technologieschwergewichten an der koreanischen Börse Auftrieb gegeben, sagte Yoon Jung-seon von KB Investment & Securities. "Der Technologieindex Kosdaq gewann 2,12 Prozent auf 754,76 Punkte. Es war der höchste Stand seit dem 8. Oktober des Vorjahres.Die Landeswährung Won gewann gegenüber dem Dollar an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.131,3 Won gehandelt, nach 1.133,7 Won am Montag.