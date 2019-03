Präsident Moon besucht in Malaysia Ausstellung zu Hallyu- und Halal-Produkten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat im Rahmen seines Staatsbesuchs in Malaysia eine Ausstellung zu Hallyu- und Hallal-Produkten besucht.Mit der Ausstellung am Dienstag im 1 Utama Einkaufszentrum in der Hauptstadt Kuala Lumpur sollte nach Angaben des Präsidialamtes der bilaterale Austausch durch koreanische Kultur und traditionelle islamische Produkte vertieft werden.Zu der Ausstellung waren auch südkoreanische Schauspielerinnen und K-Pop-Gruppen gekommen, um hunderte von Produkten zur koreanischen Welle Hallyu sowie Halal-Produkte kennen zu lernen.Moon hielt eine Glückwunschansprache und hob das Potenzial der Halal-Industrie hervor. Auch betonte er, dass Malaysia die Industrie schon seit der Frühphase fördere. Die Kombination von Hallyu und Halal könne bei der Schaffung neuer Märkte helfen.Auch sprach Moon das Potenzial von Hallyu an, um das Verständnis der Malaysier für Südkorea zu vertiefen und die Menschen beider Länder enger zusammenzubringen.