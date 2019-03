Südkoreas Fluggesellschaft Eastar Jet lässt ihre zwei Boeing 737 Max am Boden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fluggesellschaft Eastar Jet lässt ihre zwei Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max am Boden.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport machte die Entscheidung der Fluggesellschaft am Dienstag bekannt.Mit dem Schritt sollten die Sorgen der Öffentlichkeit beschwichtigt werden. Hintergrund ist der Absturz einer solchen Maschine am Sonntag in Äthiopien. Im Oktober des Vorjahres war eine 737 Max der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air abgestürzt.Eastar Jet hatte im vergangenen Dezember als erste südkoreanische Fluggesellschaft Boeing 737 Max in Dienst gestellt. Auch Korean Air und T’way Air haben Dutzende Maschinen dieses Typs bestellt.Das Ministerium hatte Eastar Jet zunächst zu einer gründlichen Sicherheitsüberprüfung der Maschinen aufgefordert. Auch sollten sich die Piloten und Techniker genau an das Sicherheitshandbuch halten.