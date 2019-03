Sterbliche Überreste eines im Koreakrieg Gefallenen an Hinterbliebene übergeben

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte haben die sterblichen Überreste eines im Koreakrieg gefallenen Soldaten an seine Hinterbliebenen übergeben.Die dem Verteidigungsministerium unterstellte Behörde für Gefallene sowie deren Bergung und Identifizierung teilte am Dienstag mit, dass die Gebeine des Gefreiten Han Byeong-gu der Familie seines jüngeren Bruders in Seoul überreicht worden seien.Bei einer Zeremonie wurde die Familie über die Aktivitäten des Gefallenen im Krieg und die Hintergründe seiner Bergung informiert. Auch wurden persönliche Gegenstände des Toten und eine Trostplakette von Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo überreicht.Han hatte sich im Alter von 18 Jahren freiwillig zur Armee gemeldet. Sechs Monate zuvor waren nordkoreanische Truppen im Süden eingefallen.Er diente in einem Panzerabwehr-Bataillon der Neunten Division und war zwischen Januar und Februar 1951 an mehreren Schlachten gegen chinesische Truppen beteiligt, ehe er selbst im Gefecht starb.Seine sterblichen Überreste wurden im September 2016 in einem hügeligen Gebiet im Landkreis Yanggu in der Gangwon-Provinz entdeckt. Han wird auf dem Nationalfriedhof beigesetzt.