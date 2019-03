UN-Bericht: Nordkoreas Atomkomplex in Yongbyon weiterhin in Betrieb

Photo : KBS News

Laut einem für Nordkorea-Sanktionen zuständigen UN-Komitee bleiben Nordkoreas Atom- und Raketenprogramme intakt.Das ging aus einem Bericht hervor, den das dem UN-Sicherheitsrat unterstehende Komitee am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte.Darin heißt es auf der Grundlage ausgewerteter Satellitenaufnahmen, dass in Pyongsan, dem Standort einer Uranmine, Abraumhalden entfernt worden seien. Das könne auf eine mögliche Förderung von Uran hindeuten.In dem Bericht heißt es auch, dass Nordkorea noch ausgeklügeltere Methoden verwende, um UN-Sanktionen zu umgehen. Dazu zählten illegale Einfuhren von Ölprodukten durch Schiff-zu-Schiff-Transfers auf hoher See.Das Sanktionskomitee nannte den Hafen von Nampo ein Zentrum für illegale Aktivitäten. Geschmuggelte Ölprodukte seien dort durch Unterwasserleitungen direkt von Schiffen aus zugeführt worden. Innerhalb von acht Monaten seit Januar 2018 sei mehr als 140 Mal raffiniertes Öl geschmuggelt worden.Es hieß weiter, dass Nordkorea unter Federführung des Aufklärungsbüros seit 2017 in Computersystemen von Kryptowährungsbörsen eingedrungen sei und 640 Milliarden Won gestohlen habe.