US-Außenminister fordert von Nordkorea Taten für Denuklearisierung

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo hat Nordkorea aufgefordert, substanzielle Maßnahmen zur Denuklearisierung zu treffen.In einem Interview mit einem lokalen Sender in Houston im Bundesstaat Texas sagte Pompeo am Dienstag (Ortszeit), Reden sei billig. Damit antwortete er auf die Frage, ob er der Zusage von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für die Denuklearisierung vertraue.Kim habe ihm mehrmals von Angesicht zu Angesicht gesagt, dass er denuklearisieren wolle. Die USA würden nur Taten schätzen, betonte Pompeo.Er sagte, Kim sei beim Gipfel in Hanoi nicht zu einer Denuklearisierung in dem Ausmaße bereit gewesen, das die USA bräuchten.Pompeo wollte nicht auf eine Frage zu Anzeichen für den Wiederaufbau des Raketenstartgeländes in Dongchang-ri eingehen. Stattdessen wies er darauf hin, dass Nordkorea seine Atom- und Raketentests eingestellt habe.Das US-Außenministerium bekräftigte unterdessen die Position, dass ohne substanzielle Maßnahmen zur Denuklearisierung keine Sanktionslockerung vorstellbar sei.