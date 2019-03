Kim Jong-un steht nicht auf neuer Abgeordnetenliste

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un steht nicht auf der Abgeordnetenliste der neu gewählten Obersten Volksversammlung.Nordkorea veröffentlichte am Dienstag die Ergebnisse der Parlamentswahl am Sonntag. Kim zählte jedoch nicht zu den 687 gewählten Abgeordneten.Der Wahlkreis, in dem Kim vor fünf Jahren gewählt worden war, wurde umbenannt. Dort wurde eine andere Person gewählt.Es ist das erste Mal seit der ersten Wahl zur Obersten Volksversammlung im Jahr 1948, dass der höchste Führer Nordkoreas kein Mandat erhielt. Dahinter wird Kims Absicht vermutet, das Streben nach einem „normalen Staat“ auch auf seinen politischen Status anzuwenden und sich künftig stärker auf die Verbesserung der auswärtigen Beziehungen und die Außenpolitik zu konzentrieren.Währenddessen wurde Kims Schwester, Kim Yo-jong, zum ersten Mal in die Oberste Volksversammlung gewählt. Auch wurden der Vizevorsitzende der Arbeiterpartei Ri Su-yong, Außenminister Ri Yong-ho und Vizeaußenministerin Choe Son-hui erstmals zu Abgeordneten gewählt.