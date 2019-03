Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA zu Nordkorea tagt Donnerstag

Photo : YONHAP News

Die gemeinsame Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA zur Diskussion über die Denuklearisierung und Nordkorea-Sanktionen tagt am Donnerstag (Ortszeit) in Washington.Laut einem Vertreter des Außenministeriums in Seoul werden beide Seiten Informationen über die jüngsten Entwicklungen in den innerkoreanischen Beziehungen und dem Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA austauschen und über anstehende Angelegenheiten wie die innerkoreanische Zusammenarbeit diskutieren.Bei der Sitzung wird Südkorea von Rhee Dong-ryeol, dem Chef des Büros für Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel im Außenministerium, vertreten. Es wird erwartet, dass beide Seiten ihre Einschätzungen zu den Entwicklungen auf dem Raketenstartgelände im nordkoreanischen Dongchang-ri austauschen werden.Die Arbeitsgruppe tagt erstmals seit dem letzten Treffen im Dezember in Südkorea.Die südkoreanische Regierungsdelegation wird am heutigen Mittwoch nach Washington aufbrechen.