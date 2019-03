Präsident Moon führt Spitzengespräch mit Malaysias Premierminister Mahathir

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in kommt am Mittwochnachmittag in Malaysia mit Premierminister Mahatir bin Mohamad zu einem Spitzentreffen zusammen.Beide Spitzenpolitiker werden neben der Verstärkung der vorhandenen Kooperation zwischen Südkorea und Malaysia über verschiedene Wege sprechen, um gemeinsam auf die Ära der vierten industriellen Revolution zu reagieren und neue Wachstumsmotoren zu schaffen.Sie werden auch darüber diskutieren, anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten im kommenen Jahr verschiedene Veranstaltungen für den Kulturaustausch zu organisieren.Im Anschluss daran werden Moon und Mahatir der Unterzeichnung von Absichtserklärungen für die Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten beiwohnen und gemeinsam vor der Presse sprechen.Moon wird am Abend an einem Staatsbankett teilnehmen, das König Abdullah Shah veranstaltet. Am Donnerstag wird Moon mit der Teilnahme an einem koreanisch-malaysischen Business Forum sein dreitägiges Besuchsprogramm in Malaysia abschließen.